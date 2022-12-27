Современная мода шагнула уже за ту черту, где можно сочетать сразу несколько стилей. К офисным брюкам подходят ярко выраженные городские кроссовки, а спортивные лосины сочетаются с пиджаками. Но при этом остается модный этикет. И не всегда сочетание головных уборов и верхней одежды подбирается удачно. Разберемся, с чем носить пуховик и какая шапка в Интертопе будет отлично смотреться с массивной курткой.
Пуховик — это классика зимнего периода. Такие куртки считаются базовыми, а значит и шапка должна по своему оформлению соответствовать. Вот несколько идей для головного убора:
Подходят и обычные шапки с мелкой вязкой. Они представлены в большом цветовом ассортименте: можно купить и модель в тон куртки, и яркие контрастные уборы.
Если вы не хотите испортить свой образ, то отложите от пуховика шапку-ушанку. Она тоже выглядит мило и находится в трендах 2023 года, однако ее лучше сочетать с массивным пальто.
Желательно вовсе избавиться от шляп и других моделей с яркими и броскими деталями. Перья, банты и бусины уже не актуальны. Они не сочетаются с пуховиками.
Существует несколько правил для подбора базового гардероба. Основные советы, которые помогут вам скорее подобрать головной убор:
Выбирайте ту модель, которая вам нравится и подходит к вашему пуховику. Шапка — это одновременно стильный аксессуар и полезный элемент гардероба.
При покупке зимней шапки не стоит забывать, что она является не только стильным аксессуаром и украшением всего образа. Шапка должна быть теплой и надежно защищать голову от морозного ветра и низких температур. При сочетании этих характеристик в одном изделии, зимние прогулки будут по-настоящему комфортными при любой погоде.