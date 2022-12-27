Оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

На Донбассе войска РФ, несмотря на значительные потери в живой силе, продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, на Лиманском — пытаются улучшить тактическое положение. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что огонь противника фиксировался в районах ряда населенных пунктов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.



«В связи со значительными потерями личного состава, в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций. С целью удержания контроля над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения», — говорится в сводке Генштаба.

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