В центре Краматорска вырастет лес елок

Краматорск. Фото: Александра Гончаренко

В центре Краматорска перед Новым годом высадили 50 елок. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



«Да, без гирлянд и новогодних украшений, но они здесь теперь навсегда. На месте старых аварийных деревьев, которые убрали этой осенью, вырастет настоящий лес елок. Елки двух видов: благородные голубые и обычные зеленые, но также красивые. Деревья взрослые, с мощной корневой системой, их возраст — не менее 14 лет», — отметил Гончаренко.