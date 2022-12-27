Главные события в оккупации 27 декабря

Общество



В Макеевке злоумышленники расстреляли семью ромов из восьми человек, включая четырех детей, и угнали их автомобиль. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, убийство совершили бойцы «ЧВК Вагнера».



Более 700 бойцов полка «Азов» восьмой месяц находятся в плену РФ. Российские оккупанты удерживают не только украинских военных, но и гражданских. По словам участника общественной организации «Граждане в плену» Ильи Гончара, ему известно о 200 семьях, родственников которых забрали военнослужащие РФ и представители оккупационных «властей».



В Северодонецке оккупанты продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города. Собственникам предлагают явиться в «администрацию» и дать согласие на вселение в их жилые помещения или подписать отказ. В новом списке — квартиры по проспекту Гвардейскому, улице Богдана Лищины, Новикова, Гагарина, Юности, Первомайской, проспекту Центральному и др.



В Подмосковье были задержаны 8 мобилизованных российских военных, которые уехали из оккупированной части Луганской области.



Оккупационные власти не планируют проводить в Донецке массовые новогодние мероприятия якобы из-за обстрелов.



Раненных российских оккупантов свозят в Первомайский лицей, где захватчики региона оборудовали еще один госпиталь.



29 населенных пунктов в Харьковской области находятся в оккупации.



Боевые действия



В результате обстрела города Олешки в Херсонской области один человек погиб, еще пятеро ранены.



В группировке «ДНР» заявили о гибели жителя села Старомлыновка под Волновахой из-за обстрелов.



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