Бахмут Донецкой области продолжает противостоять оккупантам. Об этом сообщает Минобороны.



В ведомстве показали дорогу к Бахмуту. На кадрах также видны разрывы снарядов.

Bakhmut is for those who have guts.

Bakhmut is the city of heroes.

We will never surrender.

We will win. pic.twitter.com/ytQN4bRm0S