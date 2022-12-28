Ночью оккупанты обстреляли Никопольщину, повреждены десять домов

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска 8 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из «Градов» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Армия РФ ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Обошлось, по данным Резниченко, без жертв и пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что российскими снарядами в Красногригорьевской общине повреждено около десяти частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач, а также разбиты 20 солнечных панелей.

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