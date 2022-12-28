Штурмующие Бахмут российские войска истощены — ISW

Российская армия атакующая ВСУ в районе Бахмута истощена, ситуация может приближаться к кульминации. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что потери российских войск на этом участке фронта приводят к тому, что оккупанты уменьшают численность штурмовых групп.



В ISW прогнозируют замедление продвижения войск РФ в районе Бахмута и пишут, что ситуация в этом районе напоминает положение оккупантов под Херсоном в августе. По словам аналитиков, в августе аналогично российские войска деградировали от батальонных и ротных тактических групп до отрядов на Херсонском направлении. Использование же малых групп армией РФ указывало тогда, что российские войска не могут управлять достаточно большими для успеха соединениями и ее наступление в этом районе завершилось.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.