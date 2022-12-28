В Донецкой ОВА рассказали о российских обстрелах на трех направлениях

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, единичные обстрелы зафиксированы на разных участках фронта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении под огонь попала Марьинка. Накануне вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу старой части, а ночью и утром были единичные прилеты по всему городу — без жертв», - написал он.

На Горловском направлении, по информации Кириленко, 3 человека ранены в Бахмуте, еще в результате российских обстрелов в городе загорелась многоэтажка.

На Лисичанском направлении российскими снарядами был поврежден дом в Северске, обстреливали оккупанты, как рассказали в Донецкой ОВА, еще и Торское Лиманской общины. Обошлось без жертв.

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