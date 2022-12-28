За работу на оккупантов осужден житель Краматорска. Фото: СБУ

Одиннадцать лет за решеткой проведет информатор из Краматорска, который передавал данные армии РФ о позициях ВСУ. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.



Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения осужденный собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса.



«В первую очередь, злоумышленник пытался выявить боевые позиции и фортификационные сооружения ВСУ в районе Краматорска», - рассказали в СБУ.



Краматорчанин был задержан в ходе контрдиверсионных мер на территории региона в марте. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.



«Установлено, что преступником является местный житель, добровольно ушедший на сотрудничество с врагом. Для получения информации военного характера на мужчину вышла его одноклассница, которая входит в состав одной из террористических группировок «ДНР» и находится на временно оккупированной территории востока Украины. Именно ей агент передавал закрытые сведения о расположении украинских войск. О полученной информации она «отчитывалась» вожакам боевиков и командованию российских захватчиков. Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску», - идет речь в сообщении.



Во время обыска, как пишет СБУ, у злоумышленника были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с оккупантами.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») УК Украины. Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские войска за минувшие сутки десять раз ударили по региону.