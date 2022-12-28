Обстрел Харьковской области: Снаряд попал в многоквартирный дом

Войска России обстреляли село Кившаровка в Купянском районе Харьковщины, попав в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Враг не прекращает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе. Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в Кившаровке», - говорится в сообщении.



По словам Синегубова, квартира получила значительные разрушения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Ранее сегодня росармия обстреляла Харьков из ракетных комплексов С-300, ранен мужчина.