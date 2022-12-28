В Украине утвердили перечень оккупированных территорий и тех, где ведутся боевые действия

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что в декабре правительство приняло постановление № 1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Этот перечень утверждается приказом Минреинтеграции по согласованию с Министерством обороны из предложений соответствующих областных и городской военных администраций.



Приказом Минреинтеграции №309 утвержден соответствующий перечень. Указанные в нем территории делятся на те, которые оккупированы Россией и на которых ведутся (велись) боевые действия. Последние, в свою очередь, поделены на территории возможных и активных боевых действий.



Также в перечень ретроспективно включены территории, на которых велись боевые действия и временно оккупированы с 24 февраля 2022 года и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.



В новый список вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.



Утвержденный перечень будет применяться, в частности, для организации выплат переселенцам, проведение приватизации государственного имущества, упрощенного поступления в учебные заведения, ограничения и восстановления доступа к публичным электронным реестрам и т.д.



В Минреинтеграции подчеркивают, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, которые включены в перечень как территории: возможные боевые действия; активных боевых действий; оккупированные Российской Федерацией, на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации и считаются такими, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированными Российской Федерацией.