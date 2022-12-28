Главные события в оккупации 28 декабря

Общество



Троих жителей села Золотое Поле во временно оккупированном Крыму арестовали на одиннадцать, двенадцать и тринадцать суток — они слушали и пели песни «‎украинских националистов»‎.



Около 14 тысяч украинских детей были принудительно депортированы с оккупированных территорий в Россию. Пока известно о том, что 400 детей из Украины были усыновлены российскими семьями.



Боевые действия



В результате обстрела Куйбышевского района Донецка вечером погибла женщина, также в группировке «ДНР» заявили минимум о двух раненых.



В результате обстрела в городе Олешки в Херсонской области погибла женщина.



Деоккупация



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже удалось освободить более 1800 сел и городов от российских захватчиков.



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