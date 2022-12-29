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В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II

29 декабря 2022, 00:22

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II

Демонтаж памятника «Основателям Одессы». Фото: Кирилл Тимошенко Демонтаж памятника «Основателям Одессы». Фото: Кирилл Тимошенко

В Одессе в ночь на 29 декабря начали демонтаж памятника «Основателям Одессы», где в центре композиции — скульптура российской императрицы Екатерины II.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.


Памятник «Основателям Одессы» состоит из скульптрур Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.

В конце ноября Одесский горсовет поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Основателям Одессы», а также скульптуру Александру Суворову.

Мэр Геннадий Труханов тогда сообщил о предложении создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут переместить и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение в музей.

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