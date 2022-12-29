В Одессе начали демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

Демонтаж памятника «Основателям Одессы». Фото: Кирилл Тимошенко

В Одессе в ночь на 29 декабря начали демонтаж памятника «Основателям Одессы», где в центре композиции — скульптура российской императрицы Екатерины II.



Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.







Памятник «Основателям Одессы» состоит из скульптрур Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.



Также этой ночью в Одессе демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.



В конце ноября Одесский горсовет поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Основателям Одессы», а также скульптуру Александру Суворову.



Мэр Геннадий Труханов тогда сообщил о предложении создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут переместить и памятник Екатерине II. А пока его передадут на временное хранение в музей.