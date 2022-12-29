Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Наши защитники неба сбили все боражирующие боеприпасы, которые враг направил на Днепропетровщину. А это было пять «Шахедов», - рассказал он.

Никополь и Марганецкую общину российские войска трижды, по данным Резниченко, накрыли огнем из тяжелой артиллерии. Разбили многоэтажку, несколько частных домов и несколько линий электропередач. Обошлось без пострадавших.

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