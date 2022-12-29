Обстрелы Херсонской области: За минувшие сутки погиб один человек, девять ранены

Один житель Херсонской области погиб и девять получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Мальчика в среднем состоянии тяжести с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь», - говорится в сообщении.



По его словам, российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области в среду, в том числе 12 раз Херсон. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома.



Янушевич сообщил, что оккупанты вели огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.