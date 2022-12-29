Ночь на Донетчине прошла без жертв впервые за долгое время — ОВА

Армия РФ атаковала Донетчину на трех направлениях. Фото: Павел Кириленко

Ночь в Донецкой области прошла с многочисленными обстрелами, но впервые за длительное время — без жертв среди гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

На Донецком направлении этой ночью, по его словам, оккупанты ударили по Курахово, в городе российскими снарядами повреждены 2 дома, 2 хозяйственные постройки и помещение предприятия. Также зафиксированы единичные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении оккупанты нанесли ракетный удар по санаторию в Соледаре, а утром армия РФ обстреляла предприятие в Константиновке и в частный дом в Бахмуте.

«На Лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены дома на двух улицах в Северске, а в Лиманской общине под огонь снова попали Торское и Заречное — точные последствия устанавливаем», - рассказал Кириленко.

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