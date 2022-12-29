В Херсоне под обстрел попал областной кардиодиспансер, есть раненые

Херсон. Фото: ОП

В Херсоне под обстрел попало медучреждение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



«Почти ежедневно под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден областной кардиологический диспансер. Пострадали два человека: охранник и работник котельной. В здании разрушена кровля, окна и фасад одного из корпусов», — уточнил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что один житель Херсонской области погиб и девять получили ранения, в том числе 10-летний ребенок, вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов за минувшие сутки.