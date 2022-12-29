Залужный: Силы обороны сбили 54 из 69 ракет, выпущенных РФ во время атаки

Противовоздушная оборона утром 29 декабря уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных российской армией. Об этом сообщается на странице главнокомандующего Валерия Залужного в Facebook.



«Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины. Сегодня утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны», - говорится в сообщении.



Ранее в пресс-службе Оперативного командования «Юг» сообщили о том, что на юге силы ПВО уничтожили 24 ракеты.