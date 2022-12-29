На западе Донецка ранена женщина

На западе оккупированного Донецка в результате обстрела днем ранена мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что женщина 1942 года рождения получила ранение по ул. Полухина в Петровском районе.

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