Кого Путин назначил «прокурорами» захваченных территорий Украины

Президент РФ Владимир Путин назначил «прокуроров» в четырех частично оккупированных областях Украины. В РФ данные территории называют «новыми регионами России», в которых теперь будут выстраивать оккупационный чиновничий аппарат.



В оккупированной Луганской области «прокурором» назначен Глеб Михайлов. Он ранее занимал должность заместителя прокурора Дагестана, указывает издание «Новое дело». По данным СМИ, до получения должности в надзорном ведомстве он работал в управлениях Следственного комитета по Мурманской области и Чечне.



В частично оккупированной Запорожской области «прокурором» стал Кирилл Осипчук. Он в 2002–2021 годах работал в прокуратуре Хабаровского края, весной 2021 года был назначен первым заместителем прокурора Ростовской области.



В частично оккупированной Херсонской области «прокурором» стал Андрей Петров. Он занимал различные должности в прокуратурах Чечни, Саратовской, Костромской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года он работал заместителем прокурора Кировской области.



В частично оккупированной Донецкой области «прокурором» стал Андрей Спивак. Этим же указом ему присвоен классный чин госсоветника юстиции 2-го класса. Спивак возглавлял «прокуратуру ДНР» с 2018 года, до этого был «заместителем прокурора».



Все так называемые прокуроры назначены на пятилетний срок.



Ранее в Совете Федерации появились сенаторы от оккупированных территорий Украины. Каждый регион выдвигает по двух членов СФ: от исполнительной власти и от представительного органа (заксобрания).