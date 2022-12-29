Из Бахмута и окрестностей выехали почти все жители, но 10% все еще там

Из Бахмутской громады выехали почти 90% жителей, однако под постоянными обстрелами до сих пор живут около 8700 гражданских. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Бахмута Александр Рева.



По его словам, в более безопасные регионы или за границу выехали более 70 тысяч жителей громады. Он призывает эвакуироваться тех, кто пока еще остается в Бамуте и окрестностях.



Для тех, кто хочет уехать, работает горячая линия для эвакуации: +38 095 498 76 15.



Со 2 января эвакуированных будут направлять в Черкасскую область, где людям предоставят бесплатное жилье в коммунальных учреждениях и гуманитарную помощь.

Бахмутское направление остается одним из самых горячих в Украине – российские войска не оставляют попытку прорыва и захвата новых территорий Донецкой области.