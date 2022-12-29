Главные события в оккупации 29 декабря

Общество



В захваченном войсками РФ Мариуполе построено 22 новых дома, заявил первый «зампредседателя правительства ДНР» Евгений Солнцев. При этом российская армия уничтожила в Мариуполе 1368 многоэтажек. Таким образом, 22 новых дома — это менее 2% от необходимого количества жилья.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на Новый год и Рождество в некоторых поселках и городах оккупированной Луганской области.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории повышают коммунальные платежи. Повышение ожидается с 1 января 2023 года, тарифы вырастут в среднем на 17%.



Президент РФ Владимир Путин назначил «прокуроров» в четырех частично оккупированных областях Украины. В РФ данные территории называют «новыми регионами России», в которых теперь будут выстраивать оккупационный чиновничий аппарат.



Деоккупация



Полиция с начала деоккупационных мероприятий в Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях обнаружила 1116 тел погибших гражданских лиц.



Боевые действия



На западе Донецка в результате обстрела днем ранена мирная жительница.



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