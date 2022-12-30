Силы ПВО ночью сбили 16 из 16 ударных БПЛА, которыми армия РФ атаковала Украину

Ночью российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что всего армией РФ было выпущено 16 «Шахедов». Дроны-камикадзе атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений, а для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

«Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований «Восток» и «Центр», а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины», - рассказали военные.

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