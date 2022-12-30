За сутки армия РФ нанесла по Херсонской области 81 удар

Российские оккупанты за минувшие сутки 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



Населенные пункты области оккупанты обстреливали артиллерией, РСЗО и минометами.

«Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома», - рассказал Янушевич.

По его данным, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

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