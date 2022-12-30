Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

За сутки армия РФ нанесла по Херсонской области 81 удар

30 декабря 2022, 09:50

За сутки армия РФ нанесла по Херсонской области 81 удар

Российские оккупанты за минувшие сутки 81 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Населенные пункты области оккупанты обстреливали артиллерией, РСЗО и минометами.

«Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома», - рассказал Янушевич.

По его данным, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Херсонская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:50
В группировке «ЛНР» показали разрушения после ночных обстрелов в трех городах
09:03
В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
22:40
Главные события в оккупации 29 декабря
19:00
На Новый год и Рождество оккупированная Луганщина частично будет без комендантского часа
16:33
Менее 2% от необходимого: Оккупанты построили в Мариуполе 22 многоэтажки, а разрушили — 1,5 тысячи
16:18
На западе Донецка ранена женщина
14:45
Пушилин пообещал расширенный график подачи воды — на три дня
12:58
Повышение в среднем на 17%: «ЛНР» назвала новые тарифы на коммуналку
23:27
Главные события в оккупации 28 декабря
22:08
«‎ДНР»‎ показала подозреваемых по делу об убийстве 8 человек в Макеевке
21:44
Влияние войны в Украине на климат: что говорят ученые ►
18:35
Снаряд повредил жилой дом и здание магазина в Донецке
16:53
Российские оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, погибла женщина — мэр
15:46
Cеверодонецкие партизаны помогают ВСУ и действуют самостоятельно — Стрюк
14:16
Оккупанты в Мариуполе запретили массовые мероприятия на новогодние праздники
все новости
10:18
Доставку обеспечивает МККК: Две тысячи писем переданы от украинских военнопленных
09:50
За сутки армия РФ нанесла по Херсонской области 81 удар
09:50
В группировке «ЛНР» показали разрушения после ночных обстрелов в трех городах
09:16
Силы ПВО ночью сбили 16 из 16 ударных БПЛА, которыми армия РФ атаковала Украину
09:03
В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
08:58
Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией
08:43
Оккупанты обстреляли Бахмут, погиб мирный житель
08:19
Ночная атака Киева: ПВО уничтожила пять дронов-камикадзе
23:12
Данилов: ВСУ могут проводить военные операции на территории РФ, если это нужно для защиты страны
22:40
Главные события в оккупации 29 декабря
21:47
В Украине появятся официальные онлайн-медиа – Зеленский подписал закон
21:05
Из Бахмута и окрестностей выехали почти все жители, но 10% все еще там
20:00
В украинской разведке рассказали, почему Россия пока не получила баллистические ракеты из Ирана
19:00
На Новый год и Рождество оккупированная Луганщина частично будет без комендантского часа
18:00
Кого Путин назначил «прокурорами» захваченных территорий Украины
все новости
ВИДЕО
В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
30 декабря, 09:03
Оккупанты нанесли по Константиновке четыре ракетных удара: Последствия
29 декабря, 14:15
В российском Белгороде слышали взрывы, работала ПВО
29 декабря, 09:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама