Армией РФ за минувшие сутки обстреляны 7 населенных пунктов Донецкой области

Армией РФ за минувшие сутки были обстреляны 7 населенных пунктов Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители за минувшие сутки зафиксировали 29 российских обстрелов территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов один человек погиб в Бахмуте и еще один был ранен.



Российские оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. 12 раз ударили по Авдеевке. Также армией РФ были атакованы Константиновка, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Каменка, Красногоровка, Веселое.

Армия РФ была по Донецкой области из авиации, ЗРК «С-300», «Градов», артиллерии.

Уничтожены и повреждены 6 гражданских объектов региона – жилой дом, школа-интернат, кинотеатр, общежитие лицея, автомобили.

«Россияне нанесли 4 ракетных удара по Константиновке, повреждены дома и инфраструктура. Полицейские парамедики помогли женщине находящейся в состоянии шока», - рассказали правоохранители.

Большую Новоселку, Времевку и Каменку оккупанты бомбили с воздуха. По предварительным данным правоохранителей, жертв нет.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 88 человек, с начала обязательной эвакуации - более 34034 человек, среди них 5061 – дети, 1987 – люди с инвалидностью.

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