В Луганской ОВА подтвердили гибель мужчины и его дочери в Горском

В Луганской области подтверждена гибель 417 гражданских лиц в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает областная военная администрация.



«Стало известно о еще двух погибших жителях Луганщины в результате обстрелов со стороны РФ. Жители Горского (оккупированный город) — пожилой мужчина и его дочь — убиты огнем россиян в середине мая», — проинформировали в ОВА.



Там уточнили, что речь идет лишь о подтвержденных на сегодня жертвах, а реальное количество погибших гораздо больше.

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