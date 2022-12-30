Российские оккупанты насчитали в Мариуполе более 3 тысяч убитых местных жителей

Следственный комитет России считает, что в Мариуполе весной 2022 года погибли около трех тысяч местных жителей. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает The Insider.



На основании этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и других украинских военных, включая командира батальона «Азов» Дениса Прокопенко.



По версии российских силовиков, украинская сторона виновата в гибели людей, поскольку «намеренно использовала город и его гражданскую инфраструктуру в военных целях». В то время, как горожан убивала и держала в блокаде российская армия.



В осажденном Мариуполе из-за действий российских сил погибли до 22 тысяч человек, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Недавно журналисты Associated Press изучили спутниковые снимки и обнаружили в Мариуполе более 10 тысяч новых могил.