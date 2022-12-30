На Луганском направлении ВСУ взяли в плен 52 российских оккупанта — Гайдай

За последние несколько дней на Луганском направлении украинские военные взяли в плен 52 российских оккупанта. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что таким образом ВСУ увеличивают обменный фонд.

Также он рассказал, что уже в четвертый раз оккупанты заменили командующего войсками на направлении Сватово-Кременная.

«В Белогоровке ситуация стабилизировалась. Наши закрепились, атаки противника отражаются. Ситуация там контролируется», – рассказал Гайдай.

По его информации, армия РФ на оккупированной территории востока Украины продолжает мобилизировать на войну против Украины мужчин. Повестки, как рассказал Гайдай, захватчики региона выдают на блокпостах и не обращают внимание на состояние здоровья того, кому их вручают.

Кроме того глава Луганской ОВА рассказал, что в тылу у оккупантов на востоке Украины продолжают взрываться базы. У них взрываются склады, и сейчас, по данным Гайдая, продолжают гореть два склада с боеприпасами, которые взорвались ночью.

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