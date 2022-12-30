По новым «конституциям» «ЛНР» и «ДНР» не могут применять украинские законы

«Конституции», которые приняли группировки «ЛНР» и «ДНР», исключают применение норм украинского законодательства.



Как заявили в «ЛНР», ранее украинское законодательство применяли в случаях, когда в «республике» не было каких-то определенных «нормативных правовых актов».



«Конституция ЛНР исключает применение законов, принятых в Украине», — заявил «заместитель председателя народного совета ЛНР» Олег Коваль, передает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



Он уточнил, что группировка опирается «только на нормативно-правовые акты, которые действуют в российском правовом поле».



«В России есть законодательство федеральное, которое распространяется на все субъекты, и есть региональное. Сегодняшний процесс — это вот как раз в рамках регионального законодательства. Региональное законодательство не может противоречить федеральному. Сегодняшний переход на новые стандарты — он является плавным, постепенным и безболезненным», — уверяет Коваль.



В группировке «ДНР» — аналогичная ситуация с полным исключением применения украинских законов.



Напомним, так называемые «народные советы» («парламенты») группировок «ДНР» и «ЛНР» приняли сегодня новые «конституции республик». Обе «конституции» предусматривают избрание глав «республик» путем голосования в «парламенте».



Примечательно, что еще в первой половине декабря глава «ДНР» Денис Пушилин говорил, что так называемые выборы «парламента» и главы пройдут в один день — 10 сентября 2023 года. То есть всего несколько недель назад об изменении «процедуры» избрания речи не шло. Или же это не хотели озвучивать публично.