В Киеве из-за войны погибли 120 мирных жителей, еще 495 получили ранения

В Киеве с начала полномасштабной войны из-за действий российских войск погибли 120 граждан, в том числе пятеро детей, еще 495 жителей столицы получили ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.



«К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни. В период с 24.02.2022 по 30.12.2022, из-за войны погибли 120 киевлян. Среди которых российские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были детьми», — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.



Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день оккупанты совершили на столицу 52 воздушных атаки, повредив более 600 зданий. Значительные разрушения получила критическая инфраструктура города.



Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги общей продолжительностью 693 часа 49 минут, то есть почти 29 дней.