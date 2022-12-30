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Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях

30 декабря 2022, 20:01

Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях

Украинские военные поразили группировку российских войск в районе временно захваченного Донецка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 30 декабря.

В районе временно оккупированного Донецка силами ВСУ были ранены и уничтожены до десяти вооруженных оккупантов, уничтожено две единицы военной техники, еще три — повреждены.

Российские войска продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлении, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области.

За последние несколько дней на Луганском направлении украинские военные взяли в плен 52 российских оккупанта.

ВСУ за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области.

 

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