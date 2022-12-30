Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях

Украинские военные поразили группировку российских войск в районе временно захваченного Донецка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 30 декабря.



В районе временно оккупированного Донецка силами ВСУ были ранены и уничтожены до десяти вооруженных оккупантов, уничтожено две единицы военной техники, еще три — повреждены.



Российские войска продолжают наступать на Лиманском и Бахмутском направлении, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.



На Лиманском направлении оккупанты обстреляли Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.



На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.



На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.



На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области.

За последние несколько дней на Луганском направлении украинские военные взяли в плен 52 российских оккупанта.



ВСУ за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области.