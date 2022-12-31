Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Главные события в оккупации 30 декабря

31 декабря 2022, 00:25

Главные события в оккупации 30 декабря

Политика

Так называемые «народные советы» группировок «Л-ДНР» приняли новые «конституции республик». Обе бумаги предусматривают избрание глав группировок путем голосования в «парламенте» и исключают применение норм украинского законодательства.

Общество

На территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции произошли взрывы, которые привели к повреждению линии электропередач.

Оккупанты установили особый режим въезда на территорию Белгородской области РФ с оккупированной территории Луганской области с 1 января 2023 года. 

Права человека

Российские военные похитили 30 мэров украинских городов, из них семь человек находятся в статусе пропавших без вести. 

В российском плену пребывают 3 392 военнослужащих Украины, более 15 тысяч военных и гражданских числятся пропавшими без вести. 

Боевые действия

В оккупированной Ясиноватой днем в результате обстрела погибла женщина.

В Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.

В результате боевых действий на оккупированной территории Донецкой области за последний год погиб 1091 мирный житель, заявили в группировке «ДНР».

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:25
Главные события в оккупации 30 декабря
22:12
В Рубежном и Северодонецке цены на продукты в два раза больше, чем в Луганске
20:01
Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях
19:36
«ДНР»: За год на оккупированной Донетчине погибли более тысячи мирных жителей
17:26
Оккупанты установили «особый режим» въезда на Луганщину из Белгородской области
16:37
«ДНР» заявила о гибели женщины из-за обстрела Ясиноватой
15:44
В Донецке воду будут давать пять часов вместо двух. Но всего три дня
15:09
В Донецке во время артобстрела погиб сотрудник СК РФ
14:40
По новым «конституциям» «ЛНР» и «ДНР» не могут применять украинские законы
13:58
«ДНР» и «ЛНР» приняли новые «конституции». Теперь глав «республик» будут назначать «парламенты»
13:19
Российские оккупанты насчитали в Мариуполе более 3 тысяч убитых местных жителей
09:50
В группировке «ЛНР» показали разрушения после ночных обстрелов в трех городах
09:03
В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
22:40
Главные события в оккупации 29 декабря
19:00
На Новый год и Рождество оккупированная Луганщина частично будет без комендантского часа
все новости
00:37
Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации
00:25
Главные события в оккупации 30 декабря
22:47
ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области
22:12
В Рубежном и Северодонецке цены на продукты в два раза больше, чем в Луганске
21:50
МАГАТЭ: На Запорожской АЭС обстрелами повреждена резервная ЛЭП
20:59
Путин сократит общение со СМИ из-за гриппа и мутации коронавируса ‎— Песков
20:06
Кабмин утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов
20:01
Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях
19:36
«ДНР»: За год на оккупированной Донетчине погибли более тысячи мирных жителей
19:22
Российские военные похитили 30 мэров, 7 из них пропали без вести — Кличко
18:31
В плену РФ находится больше трех тысяч защитников, 15 тысяч военных и гражданских — пропали без вести
18:12
Российский танцовщик с татуировками Путина не будет выступать в итальянском театре
17:56
Россия запланировала новую волну мобилизации на 5 января – ГУР
17:29
Известно, сколько мужчин погибли, пытаясь незаконно покинуть Украину
17:26
Оккупанты установили «особый режим» въезда на Луганщину из Белгородской области
все новости
ВИДЕО
Алексей Резников. Скриншот Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации
31 декабря, 00:37
Донецк. Фото: Telegram В Донецке показали гостиницу «Виктория» после обстрела
30 декабря, 09:03
Константиновка. Фото: ОВА Оккупанты нанесли по Константиновке четыре ракетных удара: Последствия
29 декабря, 14:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама