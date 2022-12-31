Главные события в оккупации 30 декабря

Политика



Так называемые «народные советы» группировок «Л-ДНР» приняли новые «конституции республик». Обе бумаги предусматривают избрание глав группировок путем голосования в «парламенте» и исключают применение норм украинского законодательства.



Общество



На территории захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции произошли взрывы, которые привели к повреждению линии электропередач.



Оккупанты установили особый режим въезда на территорию Белгородской области РФ с оккупированной территории Луганской области с 1 января 2023 года.



Права человека



Российские военные похитили 30 мэров украинских городов, из них семь человек находятся в статусе пропавших без вести.



В российском плену пребывают 3 392 военнослужащих Украины, более 15 тысяч военных и гражданских числятся пропавшими без вести.



Боевые действия

В оккупированной Ясиноватой днем в результате обстрела погибла женщина.



В Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.



В результате боевых действий на оккупированной территории Донецкой области за последний год погиб 1091 мирный житель, заявили в группировке «ДНР».



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