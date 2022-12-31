Оккупанты запустили ракеты по Украине, в Киеве — взрывы

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



Ким уточнил, что уже увидел первую ракету.



В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.



В Харьковской, Винницкой и Киевской областях работает ПВО. По информации мониторинговых пабликов, силами ПВО Украины сбито уже десять ракет в разных регионах.



Работу ПВО в Киеве и области подтвердили в Киевской городской военной администрации.



В центре Киева прозвучала серия громких взрывов, сообщают очевидцы. Информацию о взрывах подтверждает мэр города Виталий Кличко, он призывает находиться в укрытиях.



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