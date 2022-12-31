Силы РФ нанесли ракетный удар по Краматорску

Российские силы нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



По его словам, удар пришелся на промышленную зону.



«По предварительной информации, обошлось без жертв», — уточнил Гончаренко.