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В Украине — тревога в новогоднюю ночь из-за угрозы с воздуха

Обновлено
01 января 2023, 00:50

В Украине — тревога в новогоднюю ночь из-за угрозы с воздуха

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стороны России.

Есть вероятность запуска крылатых ракет стратегической авиацией РФ, сообщают телеграм-каналы, которые мониторят ситуацию в воздухе. Также в сети сообщают о полете дронов-камикадзе в сторону Киева.

В Киеве и в Киевской области власти пишут о работе ПВО.

В Киеве обломками уничтоженной ракеты повреждена машіна в Шевченковском районе, сообщает городская военная администрация.

Примерно в 01:20 начался отбой воздушной тревоги по областям. Тревога сохраняется в центральной части страны. Из Киева и области продолжают поступать сообщения о взрывах.

Киевскую область атакуют дроны, подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба. «Стоим. Наше ПВО отрабатывает», — добавил он.

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