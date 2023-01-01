Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Почти 200 оккупантов уничтожили под Бахмутом

01 января 2023, 16:02

Почти 200 оккупантов уничтожили под Бахмутом

23 боевых столкновения произошло 31 декабря на Бахмутском направлении, в результате чего Вооруженные силы Украины нанесли противнику огромные потери. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам спикера, россияне потеряли за сутки более 170 человек убитыми и около 200 ранеными.

«Они не смогли прорвать нашу оборону еще раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей», отметил Череватый.

Он заявил, что россиянам нужна оперативная пауза на этом направлении, однако они не могут ее себе позволить из-за мифа о том, что Путин никогда не отступает.

«Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших узников и ЧВК разного пошиба», подчеркнул Череватый.

Еще по теме

Люди
Сергей Череватый
Места
Бахмут
События
Война Бои
Прочее
Оккупанты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:11
Армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР» официально вошли в состав вооруженных сил РФ
10:17
«ДНР» заявила о ранении 8 мирных жителей во время обстрелов
03:52
«ДНР»: Более 15 человек ранены в результате обстрела в Макеевке
03:14
Центр Донецка обстреляли на Новый год
22:59
Пушилин записал новогоднее обращение на фоне боевиков
13:19
В Донецке под обстрел попали четыре района, ранены два человека
10:22
«ЛНР» заявила, что удерживает в плену 1,2 тысячи украинских силовиков
08:49
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина и ранены двое мужчин
00:25
Главные события в оккупации 30 декабря
22:12
В Рубежном и Северодонецке цены на продукты в два раза больше, чем в Луганске
20:01
Украинские военные ударили по россиянам в районе Донецка, захватчики наступают на двух направлениях
19:36
«ДНР»: За год на оккупированной Донетчине погибли более тысячи мирных жителей
17:26
Оккупанты установили «особый режим» въезда на Луганщину из Белгородской области
16:37
«ДНР» заявила о гибели женщины из-за обстрела Ясиноватой
15:44
В Донецке воду будут давать пять часов вместо двух. Но всего три дня
все новости
16:46
6 наемников из ЧВК «Вагнер» сбежали с оружием из Луганской области
16:02
Почти 200 оккупантов уничтожили под Бахмутом
14:32
Украина может переломить ход войны на Донбассе — Череватый
14:08
Парамедик из «Азовстали» освобожден из российского плена
12:37
Планы оккупантов оставить украинцев на Новый год без света провалились — Укрэнерго
11:50
Житель Ясиноватой погиб под обстрелами
11:11
Армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР» официально вошли в состав вооруженных сил РФ
11:08
Российские войска ночью обстреляли Донецкую область
10:46
Оккупанты понесли потери на Лиманском и Бахмутском направлениях
10:17
«ДНР» заявила о ранении 8 мирных жителей во время обстрелов
09:50
Российские оккупанты запретили использовать гривню
09:31
Житель Донецкой области получил ранение
09:04
350 раненых оккупантов поступили в больницу на Луганщине
08:37
ВСУ отбили атаки возле 9 населенных пунктов
08:11
32 воздушные цели уничтожены над Киевом в новогоднюю ночь
все новости
ВИДЕО
«Хочу пожелать одного — победы». Новогоднее обращение Владимира Зеленского «Хочу пожелать одного — победы». Новогоднее обращение Владимира Зеленского
31 декабря, 23:43
Восстановление Украины оценили в один триллион долларов Восстановление Украины оценили в один триллион долларов
31 декабря, 20:44
Киев. Фото: ОП Ракетный удар по Украине: Количество пострадавших растет, разрушена гостиница в Киеве
31 декабря, 16:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама