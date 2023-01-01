Почти 200 оккупантов уничтожили под Бахмутом

23 боевых столкновения произошло 31 декабря на Бахмутском направлении, в результате чего Вооруженные силы Украины нанесли противнику огромные потери. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.



По словам спикера, россияне потеряли за сутки более 170 человек убитыми и около 200 ранеными.



«Они не смогли прорвать нашу оборону еще раз, не смогли достичь никаких промежуточных целей», — отметил Череватый.



Он заявил, что россиянам нужна оперативная пауза на этом направлении, однако они не могут ее себе позволить из-за мифа о том, что Путин никогда не отступает.



«Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших узников и ЧВК разного пошиба», — подчеркнул Череватый.