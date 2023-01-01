6 наемников из ЧВК «Вагнер» сбежали с оружием из Луганской области

Шестеро вооруженных наемников сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер» в Краснодонском районе Луганской области. Об этом сообщает портал Donday.



Отмечается, что разыскиваемые могут находиться на территории Ростовской области. Среди них три гражданина Узбекистана и по одному из России, Беларуси и Киргизии. Ориентировка на их поиск развешана в некоторых заведениях Ростова.



«Особое внимание и бдительность обратить к лицам в военном обмундировании, при проверке соблюдать меры личной безопасности», — сказано в ориентировке.