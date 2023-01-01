Россия снова направила дроны-камикадзе в Украину

Россия запустила иранские дроны-камикадзе на территорию Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Воздух. 2 группы мопедов», — написал он, имея в виду иранские дроны-камикадзе.



Воздушная тревога уже объявлена в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.



Около 21:50 телеграмм-каналы сообщили о работе ПВО в Херсонской области.

В предыдущий раз Россия запустила дроны-камикадзе в новогоднюю ночь. Как сообщили воздушные силы Украины, были сбиты все 45 дронов.