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Войска РФ обстреляли Донецкую область ночью, повреждены дома

02 января 2023, 11:31

Войска РФ обстреляли Донецкую область ночью, повреждены дома

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Ночью войска России вели обстрелы на разных участках вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленовки.

На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергались Марьинка и окрестности Очеретинской громады. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся обстрелам из Градов.

На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская громада — поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.

На Лисичанском направлении — около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской громады — без жертв.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

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