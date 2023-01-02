Армия РФ заблокировала село на Луганщине и проводит там «фильтрацию» жителей — ЦНС

Российские войска заблокировали для «фильтрационных мероприятий» село Половинкино на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Село взяли в окружение и заблокировали въезд и выезд. Причиной стали успешные прилеты по позициям врага, в которых оккупанты обвиняют местное население. Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села были репрессированы и вывезены в Луганск», - рассказали в ЦНС.

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь ударили по профтехучилищу №19 в Макеевке, в котором базировались российские военные в основном из числа мобилизованных. В Минобороны РФ подтвердили обстрел позиций войск РФ в ПТУ и сообщили, что из-за атаки ВСУ погибли 63 российских оккупанта