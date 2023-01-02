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Российские войска продолжают терять силы под Бахмутом – Генштаб

02 января 2023, 18:26

Российские войска продолжают терять силы под Бахмутом – Генштаб

Российские войска, теряя много живой силы, продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли ракетный и 28 авиационных ударов, при этом 27 из них нанесли по гражданской инфраструктуре, используя ударные беспилотные летательные аппараты «Шахед-136». Все эти дроны были сбиты.

«Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины», — подчеркивается в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елино Черниговской области, Майское Сумской области, а также Стрилеча, Старица, Волчанск и Каменка Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двуречной, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области, Андреевки и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. В Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, Мусиевка Днепропетровской области.

В Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

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