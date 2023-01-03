Главные события в оккупации 2 января

Общество



Шестеро вооруженных заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер», сбежали с территории учебного центра в Краснодонском районе Луганской области.



Российские оккупанты вывели из обращения гривну на захваченной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



Российские войска заблокировали для «фильтрационных мероприятий» село Половинкино на временно оккупированной территории Луганской области.



Боевые действия



Удар по скоплению российских войск в Макеевке, которые базировались в одном из профтехучилищ города, произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Точное количество погибших и раненых остается неизвестным. И украинские, и российские блогеры и паблики пишут о сотнях погибших и раненых военных РФ. Некоторые источники утверждают, что потери составляют до 600 человек.



Минобороны РФ впервые прокомментировала произошедшее только днем 2 января, подтвердив гибель 63 российских военных в результате удара по Макеевке.



В Урзуф Донецкой области, находящийся на берегу Азовского моря недалеко от Мариуполя, привезли мобилизованных российских оккупантов.



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