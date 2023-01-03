Оккупанты дважды ночью обстреляли Никопольщину «Ураганами» и артиллерией

Дважды за минувшую ночь Никопольский район Днепропетровской области был обстрелян войсками России. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Оккупанты атаковали регион «Ураганами» и тяжелой артиллерией.



«Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину. Людей не задело. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак», - написал глава Днепропетровской ОВА.

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