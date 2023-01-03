Российские войска 2 января убили мирного жителя в Бахмуте

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил убит один мирный житель, а также один человек был ранен. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерть была зафиксирована в Бахмуте, а ранение - на территории области.



На данный момент, как отмечают в Донецкой ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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