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Российские войска 2 января убили мирного жителя в Бахмуте

03 января 2023, 09:01

Российские войска 2 января убили мирного жителя в Бахмуте

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил убит один мирный житель, а также один человек был ранен. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Смерть была зафиксирована в Бахмуте, а ранение - на территории области.

На данный момент, как отмечают в Донецкой ОВА, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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