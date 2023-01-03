ВСУ показали, как бьют по позициям российских войск в районе Бахмута

По наведению операторов БПЛА 71-ой отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск, украинская артиллерия накрыла укрепления российских оккупантов вблизи Бахмута. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ и показали видео удара.



«В частности дроны зависли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов – не менее десятка. Их позиции сокрушительный огонь вычистил так, что егерям ДШВ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали позже», - пояснили военные.

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