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Армия РФ 79 раз обстреляла Херсонскую область за сутки, есть жертвы

03 января 2023, 09:34

Армия РФ 79 раз обстреляла Херсонскую область за сутки, есть жертвы

Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, за сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей региона получили ранения разной степени тяжести.

Армия РФ, как рассказал Янушевич, обстреливала регион артиллерией, РСЗО, минометами и танками.

«Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома», - рассказал он.

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