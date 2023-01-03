Российские войска вряд ли смогут достичь успеха под Бахмутом в Донецкой области в ближайшие недели. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Там отметили, что в середине декабря российские военные и прокси-силы «Вагнера» участили свои пехотные атаки вокруг Бахмута. Однако, по мнению британской спецслужбы, многие из этих операций плохо поддерживались.



«За последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря», — сообщили в разведке, добавив, что обе стороны понесли большие потери.

Отмечается, что на текущий момент российские наступательные операции в этом районе проводятся только на уровне взвода или отделения.



«Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», — подчеркивается в сообщении.