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Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

03 января 2023, 13:36

Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские войска обстреливали Донецкую область минувшие сутки авиационными ракетами, «Искандерами» и С-300, а также «Градами», артиллерией, танками, пострадали десять населенных пунктов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые.

Атакованы оккупантами города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Дружковка, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Времовка, Веселое, Ивановское, Каменка.

Российская армия совершила 28 огневых атак. Уничтожены и повреждены войском РФ 9 гражданских объектов Донецкой области – жилые дома, ледовая арена, помещения предприятия, гаражи.

«Три удара россияне нанесли по Дружковке. Ракеты С-300 и «Искандер» попали в жилищный сектор и промышленную зону. Поврежден частный дом, гараж и здание предприятия, ранен мирный житель. Третий раз по городу нанесли авиаудар ракетой Х-55, разрушена ледовая арена. В Краматорске в результате попадания двух «Искандеров» есть жертвы и раненые. Среди погибших – 24-летний сотрудник полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей», - рассказали правоохранители.

Отмечается также, что в Бахмуте во время артиллерийских обстрелов погиб мирный житель.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 84 человека, с начала обязательной эвакуации - более 34227 человек, среди них 5079 – дети, 1993 – люди с инвалидностью.

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