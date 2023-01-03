Краматорск снова под ударом

Краматорск Донецкой области днем снова попал под удар российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Мэр призвал находиться в укрытиях, а также сообщил о раненом.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что по Краматорску нанесен ракетный удар. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, работавший на месте.
Читайте также:Ледовая арена в Дружковке, по которой ударили войска РФ, была гуманитарным складом во время войны
Напомним, ранее Гончаренко показал последствия ночного ракетного удара по Краматорску.
Смотрите также: