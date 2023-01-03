Краматорск снова под ударом

Краматорск Донецкой области днем снова попал под удар российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



Мэр призвал находиться в укрытиях, а также сообщил о раненом.



Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что по Краматорску нанесен ракетный удар. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, работавший на месте.

Напомним, ранее Гончаренко показал последствия ночного ракетного удара по Краматорску.



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