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Краматорск снова под ударом

03 января 2023, 15:19

Краматорск снова под ударом

Краматорск Донецкой области днем снова попал под удар российских оккупантов. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Мэр призвал находиться в укрытиях, а также сообщил о раненом.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что по Краматорску нанесен ракетный удар. Пострадал работник бригады по ремонту электросетей, работавший на месте.

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Напомним, ранее Гончаренко показал последствия ночного ракетного удара по Краматорску.

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